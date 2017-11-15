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Щеткина: мы предложили собрать всех национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития стран Европы и СНГ

15.11.2017 - 16:34

Новости Беларуси. В Беларуси существует системный подход к достижению Целей устойчивого развития, отмечают международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот глобальный проект ООН реализуется во многих странах мира и включает в себя 17 позиций – от повышения зарплат до общего благополучия общества. Но именно в Беларуси работает комплексный подход (он включает даже работу на региональном уровне). Поэтому белорусский опыт, уверены специалисты, интересен международным координаторам и полезен коллегам по странам Восточной Европы и СНГ.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
В конце ноября приезжают международные эксперты, которые оценят работу Беларуси на стартовой позиции, подскажут нам некоторые направление работы по результатам мониторинга. На следующий год мы предложили в феврале провести первый форум на базе Республики Беларусь, где бы мы могли собрать всех национальных координаторов, руководителей по достижению Целей устойчивого развития стран Европы и СНГ. С приглашением, естественно, руководства Организации Объединенных Наций.

15 ноября участники встречи обсудили вопросы формирования национальной системы показателей и их применение в экономической, экологической и социальной сферах. Также сегодня презентована книга «Стартовые позиции Беларуси по достижению Целей устойчивого развития».

Щеткина: мы предложили собрать всех национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития стран Европы и СНГ

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