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Щеткина: «Не нужно рассуждать глобально, на весь мир, начинайте хотя бы со своей семьи»

14.01.2018 - 19:44

Новости Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел, может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива и институте традиционной семьи Марианна Щеткина рассказала в интервью программе «Неделя».

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Наверное, это прозвучит не очень так вот светло. Но я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, нужно жить ярко, нужно жить просто светло. Но не надо коптить небо. Если по крайней мере ты помог хоть одному человеку, ты уже пришел в этот мир не зря. Если у тебя порядок в семье, если ты построил атмосферу взаимопонимания, если ты относишься с пониманием к своему партнеру, к мужу или к жене, к детям (это тоже личности!) – это тоже очень важно. Поэтому не нужно рассуждать глобально, на весь мир, начинайте хотя бы со своей семьи. И это будет здорово.

Полную версию интервью можно найти здесь.

Щеткина: «Не нужно рассуждать глобально, на весь мир, начинайте хотя бы со своей семьи»

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