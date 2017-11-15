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Шчыра так выказалі добрыя словы: Анатолия Ярмоленко в Госфилармонии с юбилеем поздравили друзья и коллеги

15.11.2017 - 18:28

Новости Беларуси. Народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко 15 ноября поздравляли с 70-летним юбилеем в Госфилармонии. Здесь собрались коллеги и близкие артиста, официальные лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

Как признался сам артист, свой день рождения он отметит концертом в Молодечно. Затем в графике Анатолия Ярмоленко гастроли по России.

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Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Сабраліся столькі людзей, якія, як я гляджу, шчыра так выказалі добрыя словы. Гэта сапраўды стымул для таго, каб сказаць сабе:

«Мне здаецца, што гэта нездарма – тое, што я раблю. Гэта цікава».

Шчыра так выказалі добрыя словы: Анатолия Ярмоленко в Госфилармонии с юбилеем поздравили друзья и коллеги

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