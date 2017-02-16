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Шедевры белорусского искусства: в Национальном художественном музее экспонируется выставка Витольда Бялыницкого-Бирули

16.02.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Лирика, воплощенная в красках. В Национальном художественном музее открылась выставка виртуоза пейзажной живописи – Витольда Бялыницкого-Бирули. Здесь представлено полсотни этюдов и законченных картин. Среди них и те, которые ни разу не выставлялись.

Посвящена экспозиция юбилею знаменитого уроженца.

Юлия Лисай,  старший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Бялыницкий – это  один самых видных пейзажистов второй половины XX века, который работает с такими невероятными нюансировками, полутонами. Он является типичным продолжателем левитановской линии.

Полотна музейщики собирали много лет по крупицам. Выкупали картины из мастерской самого художника и у частных коллекционеров.

К слову, сегодня в Национальном художественном – самое большое собрание произведений Бялыницкого-Бирули в мире – более шестисот картин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шедевры белорусского искусства: в Национальном художественном музее экспонируется выставка Витольда Бялыницкого-Бирули

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