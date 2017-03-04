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Шедевры, от которых глаз не оторвать: в Беларуси освоили производство ювелирной промышленности

04.03.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Время выбирать камни. Производство алмазов для ювелирной промышленности освоили в Беларуси. Выращенные бриллианты презентовали сегодня широкой публике.

Впервые синтезированные драгоценности станут доступны на отечественном ювелирном рынке.

Первыми блеск украшений оценили белорусские звёзды. 

Рождённые в лабораториях алмазы по чистоте и свету близки к совершенству. Их выращивают в условиях, идентичных природным. Технологию синтеза кристаллов белорусские ученые разработали ещё в начале 90-х.

За последние годы её настолько отшлифовали, что производство заиграло новыми гранями.

Выращенный алмаз от природного даже специалист не отличит невооруженным взглядом, разве что в лаборатории. Сейчас на белорусском производстве выращивают алмазы до двух с половиной карат. По цене они в среднем вдвое дешевле добытых в природе.       

Максим Борд, генеральный директор компании:
Сегодня, например, Китайская Республика умеет массово делать технические алмазы. Конкурировать с ними достаточно тяжело, поэтому мы решили пойти таким путём,

чтобы делать более высокотехнологичный продукт – выращивать такие алмазы, которые могли бы использоваться в ювелирной промышленности

Наталья Котковец, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь:
Мы получаем и бесцветный, и жёлтый алмаз, коньячного и чёрного цвета алмазы. А в огранённом виде, готовых изделиях – это, конечно, шедевры, от которых глаз не оторвать. Технология, которая сегодня есть, которая сегодня работает,

она соответствует тому, чтобы получать действительно продукт высокого качества.

Всего пять компаний в мире наряду с белорусской могут похвастаться такой технологией.

В ближайшее время Беларусь наладит и алмазный экспорт.

Контракты уже заключены с Индией и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шедевры, от которых глаз не оторвать: в Беларуси освоили производство ювелирной промышленности

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