новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Шесть фонарей на площади Свободы украсили мотивами слуцких поясов

12.06.2017 - 18:57

Новости Беларуси. «Заміж пярсідскага ўзора...». Мотивы слуцких поясов теперь можно увидеть в центре столицы. А именно – на опорах фонарей. Такая необычная идея пришла к администрации Центрального района Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Творческую поддержку оказала Белорусский государственная академия искусств.

Опоры сейчас яркие и – абсолютно точно – привлекают внимание, что не может не понравиться как минчанам, так и гостям столицы.

Владимир Зинкевич, заведущий кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств:
Слуцкий пояс – это, по сути, символ нашей страны. И даже в период создания его это была какая-то очень важная сакральная связь архитектурной среды с народным творчеством, с символом нашей страны.

Горожане:
Меня очень радует, что наша столица преображается. В ней появляется все больше и больше белорусского колорита, и это здорово.

Очень нравится. Минск стал более красочным, красивым. Приятнее стало пройти.

Необычных фонарей шесть. Художнику понадобился месяц, чтобы их расписать. Кстати, работал автор абсолютно бесплатно.

Шесть фонарей на площади Свободы украсили мотивами слуцких поясов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Лежачий полицейский» для велосипедистов появился на улице Голубка в Минске
«Лежачий полицейский» для велосипедистов появился на улице Голубка в Минске
В Минске появится «умная парковка» и 2 тысячи платных машино-мест
В Минске появится «умная парковка» и 2 тысячи платных машино-мест
Прекращение вырубки деревьев и цветочный символ Партизанского района: события в 25 мая в Минске
Прекращение вырубки деревьев и цветочный символ Партизанского района: события в 25 мая в Минске
На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях
На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях
На пересечении Богдановича и Коммунистической изменили дорожную разметку
На пересечении Богдановича и Коммунистической изменили дорожную разметку
Несанкционированная стоянка напротив дома №13 по Гая: жители возмущены
Несанкционированная стоянка напротив дома №13 по Гая: жители возмущены
Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова
Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова
К какому празднику обновят световое оформление Партизанского проспекта?
К какому празднику обновят световое оформление Партизанского проспекта?
Все новости по теме Улицы Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru