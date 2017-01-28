Шесть матчей белорусской хоккейной Экстралиги прошли 28 января

Новости Беларуси. Параллельно с матчем минского «Динамо» в КХЛ, проходили шесть поединков отечественной Экстралиги.
Самая лихая закрутка получилась в Солигорске, где «Шахтёр» принимал минскую «Юность».
На экваторе матча «кроты» вели со счётом 2:0, но позволили гостям отыграться. Затем «Шахтёр» ещё дважды захватывал лидерство, и оба раза столичные хоккеисты восстанавливали паритет.
В итоге к концу основного времени на табло горели цифры 4:4.
Наступил черёд овертайма, который, впрочем, надолго не затянулся.
Павел Развадовский принёс «Юности» победу всего через 37 секунд после старта дополнительной пятиминутки.
Также в верхней шестёрке по три очка заработали «Металлург» и «Неман».
Поединки низшего пула завершились успешно для Бреста, Могилёва и Лиды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».