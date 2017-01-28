новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Шесть матчей белорусской хоккейной Экстралиги прошли 28 января

28.01.2017 - 23:02

Новости Беларуси. Параллельно с матчем минского «Динамо» в КХЛ, проходили шесть поединков отечественной Экстралиги.

Самая лихая закрутка получилась в Солигорске, где «Шахтёр» принимал минскую «Юность».

На экваторе матча «кроты» вели со счётом 2:0, но позволили гостям отыграться. Затем «Шахтёр» ещё дважды захватывал лидерство, и оба раза столичные хоккеисты восстанавливали паритет.

В итоге к концу основного времени на табло горели цифры 4:4.

Наступил черёд овертайма, который, впрочем, надолго не затянулся.

Павел Развадовский принёс «Юности» победу всего через 37 секунд после старта дополнительной пятиминутки.

Также в верхней шестёрке по три очка заработали «Металлург» и «Неман».

Поединки низшего пула завершились успешно для Бреста, Могилёва и Лиды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шесть матчей белорусской хоккейной Экстралиги прошли 28 января

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс»
Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс»
Хоккейная команда Президента 28 января обыграла дружину Витебской области
Хоккейная команда Президента 28 января обыграла дружину Витебской области
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» в очередном мачте чемпионата КХЛ дома разгромил «Югру»
«Динамо» – «Автомобилист»
Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Автомобилист»
Александр Лукашенко раскритиковал игру «Динамо-Минск» с одноклубниками из Риги
Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею стала серебряным призером чемпионата Европы
Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею стала серебряным призером чемпионата Европы
Результаты матчей
Чемпионат Беларуси по хоккею: в матче лидеров «Юность» дома проиграла «Неману»
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» на домашней площадке уступил аутсайдеру западной конференции – рижским одноклубникам
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru