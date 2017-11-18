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Шествие передовиков и церемония награждения лучших аграриев: город Свислочь принимает «Дожики»

18.11.2017 - 17:09

Новости Беларуси. Героев жатвы чествуют сегодня в Гродненской области. Дожинки принимает город Свислочь, который заметно преобразился к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основными событиями стали шествие передовиков и церемония награждения лучших аграриев. У каждого хозяйства свои герои. Заслуженные награды лидерам уборочной кампании вручили на сцене обновленного Дворца культуры.

Не обошлось на торжестве без символа Дожинок – богато украшенного каравая. Гости сами выбирала лучший обрядовый хлеб среди районов области. Надо сказать, что к этому дню готовился весь район.

В Свислочи не только отремонтировали дороги и возродили одну из потерянных достопримечательностей – графский шпиль, но и открыли два новых объекта: зал в спортивной школе и тренажёрную площадку в центральном парке.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
В этом году, несмотря на достаточно сложные климатические условия, нам удалось собрать кое-где, кое в чём даже рекордный урожай. Мы в этом году получили тот урожай, который нам необходим и для обеспечения продовольственной безопасности, и в том числе для того, чтобы обеспечить зимовку всего нашего животноводства

В этом году в регионе собрали хороший урожай. Хозяйства региона в закрома страны отправили на 20 % больше зерна. В два раза вырос показатель по рапсу, увеличился объём картофеля и свёклы.

Шествие передовиков и церемония награждения лучших аграриев: город Свислочь принимает «Дожики»

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