Шейман займется электронными лотереями и фармацевтикой

Новости Беларуси. Роль и значение Управления делами Президента Беларуси в экономике страны необходимо усиливать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил 8 февраля в ходе рабочей встречи с Управляющим делами Президента Виктором Шейманом. По итогам 2017 года входящие в структуру сельскохозяйственные и промышленные предприятия повысили рентабельность.

На 21 % увеличился объем продаж товаров и услуг за рубеж.

Совместно с партнерами из Индии и Казахстана прорабатывается вопрос по расширению работы в фармацевтике. Кроме того, Виктор Шейман доложил Президенту о создании предприятия в сфере электронных лотерей и товаропроводящей сети по поставкам белорусских продуктов в российские регионы.