Школьница из Минска сделала путеводитель по столице своими руками

Новости Беларуси. Как не заблудиться в Минске,
лучше всего знает 9-классница Елизавета Хилькевич.
Минская школьница сделала путеводитель по столице с собственными рисунками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Как не заблудиться в Минске,
лучше всего знает 9-классница Елизавета Хилькевич.
Минская школьница сделала путеводитель по столице с собственными рисунками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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