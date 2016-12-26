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Школьница из Минска сделала путеводитель по столице своими руками

26.12.2016 - 20:21

Новости Беларуси. Как не заблудиться в Минске,

лучше всего знает 9-классница Елизавета Хилькевич.

Минская школьница сделала путеводитель по столице с собственными рисунками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьница из Минска сделала путеводитель по столице своими руками

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