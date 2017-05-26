новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело

26.05.2017 - 18:08

Новости Беларуси. 25 мая в Столбцах под колесами крана оказалась 9-классница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От травм девушка погибла на месте. 

Авария произошла рядом с нерегулирующимся пешеходным переходом. Обстоятельства трагедии выясняются, проводятся экспертизы.

Татьяна Белоног, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области:
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе и по автотехническому состоянию большегрузного автомобиля, причине смерти погибшей. 

Так же будет установлено, в каком состоянии за рулем находился водитель. 

Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело
Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело
Фото. Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело
Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело
Фото. Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело
Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело
Фото. Школьница погибла под колесами МАЗа в Столбцах: возбуждено уголовное дело

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Татьяна Белоног
Девятиклассница погибла под колесами автокрана в Столбцах
На трассе Минск-Микашевичи Renault врезался в машину дорожников: кадры с места событий
На трассе Минск-Микашевичи Renault врезался в машину дорожников: кадры с места событий
Вблизи Жодино легковой автомобиль врезался в лося
Вблизи Жодино легковой автомобиль врезался в лося
Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело
В Борисовском районе столкнулись 2 микроавтобуса и грузовик: один из водителей в реанимации
В Борисовском районе столкнулись 2 микроавтобуса и грузовик: один из водителей в реанимации
В Борисове не смогли разъехаться две машины: в аварии пострадал 5-летний ребёнок
В Борисове не смогли разъехаться две машины: в аварии пострадал 5-летний ребёнок
В Крупском районе машина вылетела в кювет: водитель был пьян и погиб на месте
В Крупском районе машина вылетела в кювет: водитель был пьян и погиб на месте
В Логойске более 1550 домов остались без воды из-за устаревшего трубопровода
В Логойске более 1550 домов остались без воды из-за устаревшего трубопровода
Все новости по теме Авария в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru