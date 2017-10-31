новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске

31.10.2017 - 23:35

Новости Беларуси. Ураган «Герварт» оставил след в Минске. Из-за падения деревьев было повреждено четыре автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из них оказалось на проезжей части проспекта Газеты «Правда». По счастливой случайности не пострадали люди.

Горожане:
Я шла в поликлинику. Сломалась ива, упала ветками на машину. Иду обратно – ­ лежит рябина.

Видела, что дерево после такой бури упало, остались обломки.

На улице Чкалова упавшее дерево повредило два автомобиля. Чтобы освободить машины из плена, ствол и ветви пришлось распилить.

Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро
«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро
В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
В Витебской области без электричества остаются 7 населенных пунктов
В Витебской области без электричества остаются 7 населенных пунктов
16 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
16 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Гервард»
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Гервард»
«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября
«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября
Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси
Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси
Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Все новости по теме Погода в Беларуси, Энергосбережение в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru