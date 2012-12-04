Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12

8 именитых и незаурядных артистов попытались перенести нас в прошлое с помощью песен и образов, созданных в далекие или близкие годы.

Саша Немо, «Шаланды полные кефали»

Анна Шаркунова, «Журчат ручьи»

Анастасия Лейкина и Илья Квашевич, «Sous le ciel de Paris»

Илья Сильчуков, «Танго Магнолия»

Валерий Дайнеко, «Beyond the sea»

Искуи Абалян, «Руки»

Дядя Ваня, «Поворот»

Анатолий Ярмоленко, «Клен»

Определить, насколько удачно нашим артистам удалось окунуться в эпоху, мы пригласили самое неискушенное жюри в мире:

– дизайнер Иван Айплатов,

– журналист, основатель крупнейшего белорусского интернет-портала Юрий Зиссер,

– литератор, сценарист, радиоведущая Тамара Лисицкая,

– ведущий телеканала СТВ Юрий Царев.

Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.