Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12

8 именитых и незаурядных артистов попытались перенести нас в прошлое с помощью песен и образов, созданных в далекие или близкие годы.
Саша Немо, «Шаланды полные кефали»
Анна Шаркунова, «Журчат ручьи»
Анастасия Лейкина и Илья Квашевич, «Sous le ciel de Paris»
Илья Сильчуков, «Танго Магнолия»
Валерий Дайнеко, «Beyond the sea»
Определить, насколько удачно нашим артистам удалось окунуться в эпоху, мы пригласили самое неискушенное жюри в мире:
– дизайнер Иван Айплатов,
– журналист, основатель крупнейшего белорусского интернет-портала Юрий Зиссер,
– литератор, сценарист, радиоведущая Тамара Лисицкая,
– ведущий телеканала СТВ Юрий Царев.
Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.