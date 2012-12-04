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Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анатолий Ярмоленко

12.12.2017 - 12:53

Анатолию Ярмоленко выпал год 1975, золотое время для вокально-инструментальных ансамблей. Поэтому Анатолий Иванович, не задумываясь, выбрал песню «Там, где клен шумит», которая в 1975 году вошла в первый альбом ВИА «Синяя птица».

Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анатолий Ярмоленко

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