Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анатолий Ярмоленко

Анатолию Ярмоленко выпал год 1975, золотое время для вокально-инструментальных ансамблей. Поэтому Анатолий Иванович, не задумываясь, выбрал песню «Там, где клен шумит», которая в 1975 году вошла в первый альбом ВИА «Синяя птица».