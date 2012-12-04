Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анатолий Ярмоленко

Анатолию Ярмоленко выпал год 1975, золотое время для вокально-инструментальных ансамблей. Поэтому Анатолий Иванович, не задумываясь, выбрал песню «Там, где клен шумит», которая в 1975 году вошла в первый альбом ВИА «Синяя птица».
Анатолию Ярмоленко выпал год 1975, золотое время для вокально-инструментальных ансамблей. Поэтому Анатолий Иванович, не задумываясь, выбрал песню «Там, где клен шумит», которая в 1975 году вошла в первый альбом ВИА «Синяя птица».
|Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Саша Немо
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анна Шаркунова
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анастасия Лейкина
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Илья Сильчуков
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Валерий Дайнеко
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Искуи Абалян
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Дядя Ваня