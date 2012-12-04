Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анна Шаркунова

Анне Шаркуновой жребий подбросил непростой 1947 год. Старожилы должны помнить, что именно в этом году вышел художественный фильм «Весна» с Любовью Орловой в главной роли. Песню «Журчат ручьи» из этой ленты исполнила для нас Аня.