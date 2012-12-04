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Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анна Шаркунова

12.12.2017 - 14:16

Анне Шаркуновой жребий подбросил непростой 1947 год. Старожилы должны помнить, что именно в этом году вышел художественный фильм «Весна» с Любовью Орловой в главной роли. Песню «Журчат ручьи» из этой ленты исполнила для нас Аня.

Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анна Шаркунова

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