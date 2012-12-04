Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Дядя Ваня

С Дядей Ваней мы отправляемся в конец 70-х – он совершит головокружительный «Поворт» на «Машине времени»
С Дядей Ваней мы отправляемся в конец 70-х – он совершит головокружительный «Поворт» на «Машине времени»
|Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Саша Немо
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анна Шаркунова
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анастасия Лейкина
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Илья Сильчуков
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Валерий Дайнеко
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Искуи Абалян
|Шоу «Звезда эпохи» за 04.12.12: Анатолий Ярмоленко