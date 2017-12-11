Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Саша Немо

Жребий брошен! Для Саши Немо дорога прямиком в 1976. Этот год станет последней точкой в нашем сегодняшнем путешествии. Чтобы завершить его по-настоящему бодро, Саша Немо выбрал песню «Ты мне не снишься» из музыкальной коллекции ВИА «Синяя птица».