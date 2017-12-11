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Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Ольга Плотникова

12.12.2017 - 19:15

Мечтала ли певица Ольга Плотникова попасть в 1978 год? Но благодаря нашему шоу она точно там окажется. Песню она выбрала такую, которая способна с первых нот растопить сердца зрителей и членов жюри – «Носики-курносики».

Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Ольга Плотникова

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