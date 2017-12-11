Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Ольга Плотникова

Мечтала ли певица Ольга Плотникова попасть в 1978 год? Но благодаря нашему шоу она точно там окажется. Песню она выбрала такую, которая способна с первых нот растопить сердца зрителей и членов жюри – «Носики-курносики».
Мечтала ли певица Ольга Плотникова попасть в 1978 год? Но благодаря нашему шоу она точно там окажется. Песню она выбрала такую, которая способна с первых нот растопить сердца зрителей и членов жюри – «Носики-курносики».
|Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Нина Богданова
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Илья Сильчуков
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Кирилл Артеменко
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Игорь Квашевич и Ксения Калина
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Алексей Кулешов
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Анастасия Москвина
|Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Саша Немо