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«Штадлер Минск» разрабатывает поезда для минской подземки

16.06.2017 - 14:44

Новости Беларуси. Швейцарские поезда для минского метрополитена. Предприятие «Штадлер Минск» начнет выпуск подвижных составов для столичной подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конструкторском бюро уже работают над созданием новой для завода техники.

Этот проект станет стартовой площадкой для выхода на зарубежные рынки: у предприятия появляется возможность участвовать в тендерах во всех странах СНГ.

Петер Шпулер, генеральный директор Stadler Rail Group:
Мы до сих пор очень рады, что в свое время приняли это мудрое решение – прийти в Беларусь. Прошло уже пять лет, как было открыто наше производство в Минске, и мы не сожалеем о сделанных инвестициях. Сейчас пришел заказ из Венгрии – это 40 двухэтажных поездов, каждый длиной 150 метров. И примерно 70 % будут созданы на мощностях нашей компании в Минске.

«Штадлер Минск» – пример успешного сотрудничества Беларуси и Швейцарии. сегодня бизнесмены обеих стран вновь обсуждали возможности для реализации выгодных контрактов. Наша страна заинтересована в инвестиционном сотрудничестве и в целом расширении поля деятельности швейцарских компаний на белорусском рынке.

16 июня на деловом совете в Минске стороны обсудили также вопросы экспорта

и доступа белорусской продукции на европейские площадки. В планах совместные проекты в сферах машиностроения, фармацевтики и сельского хозяйства.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Я хочу заметить: у нас несколько деловых советов с нашими партнерами из европейских стран. Но белорусско-швейцарский уникальный по-своему, поскольку он базируется на истории успеха.

Действительно, мы можем осваиваться самые передовые, самые инновационные технологии, имея свою промышленную базу.

Сегодня в Беларуси работает 119 предприятий со швейцарским капиталом. Количество компаний увеличивается. Традиционно на деловых советах партнеры находят новые направления для сотрудничества.

«Штадлер Минск» разрабатывает поезда для минской подземки

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