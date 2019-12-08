«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента
Новости Беларуси. 6 декабря было избрано руководство Национального собрания. Спикером Совета Республики стала Наталья Кочанова. Ее заместителем – Анатолий Исаченко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Председатель Палаты представителей – Владимир Андрейченко. Пожалуй, только у него одного из нового руководства Национального собрания за последнее десятилетие нет приставки «экс» – спикером он избран четвертый раз подряд. Это своеобразный рекорд. К примеру, в нынешнем составе нижней палаты парламента нет ни одного депутата, который бы провел в Овальном зале больше четырех лет кряду за последние 10 лет. Рекордсменом в этом созыве можно назвать разве что Геннадия Давыдько – он был депутатом в третьем и четвертом созыве. И вот теперь в седьмом.
Что касается заместителя, то им избран Валерий Мицкевич. «За» проголосовали единодушно 110 депутатов. Последние 10 лет он провел на посту замглавы Администрации Президента. Ранее был судьей, замминистра юстиции и директором Национального центра законодательства и правовых исследований. Сильный юрист с отличным чувством юмора – так его охарактеризовали во время представления в парламенте.
Ну а мы решили более подробно расспросить Валерия Вацлавовича о планах на новом месте. Интервью «Недели».
Юлия Огнева, СТВ:
Только что закончилась (наверное, и не закончилась, а еще будет продолжена) так называемая установочная сессия. Решались организационные вопросы, на важность которых указал глава государства. Скажите, вы удовлетворены процессом?
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Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В общем-то, пока все идет в соответствии с планом. Это, видимо, благодаря тому, что очень хороший, высококвалифицированный состав депутатов седьмого созыва пришел в парламент. Очень широкий спектр профессий, представительства разные и по возрасту, и по профессиональному принципу. Видно, что есть люди и молодые, еще не совсем опытные, и уже состоявшиеся профессионалы, умудренные жизнью люди. Это дает надежду, что будет очень эффективная работа.
Комиссия по законодательству – одна из самых важных комиссий
Юлия Огнева:
Судя по так называемому рейтинговому голосованию, вполне себе уравновешенно распределились депутаты по комиссиям.
Валерий Мицкевич:
Это, опять же, результат выборов.
Юлия Огнева:
Сбалансированность эта?
Валерий Мицкевич:
Совершенно верно. Если в предыдущие созывы мы видели некий дисбаланс, когда мы рейтинговые проводили голосования, распределялись депутаты предварительно по комиссиям, где они хотят работать, то сегодня мы увидели практически сбалансированный состав желающих работать в комиссиях.
Конечно, основная комиссия по законодательству. Это основная все-таки, потому что работа в парламенте – это законотворческая работа. Видимо, депутаты некоторые, возможно, недооценили себя, поэтому решили пока…
Юлия Огнева:
… подумать?
Валерий Мицкевич:
Подумать, да. Не голосовать за вступление в комиссию по законодательству.
Мы поработаем с депутатами, расскажем, чем занимается эта комиссия, насколько там интересно работать и насколько это важная работа. Это одна из самых важных комиссий. Я думаю, мы там наберем полноценную комиссию, которая будет эффективно работать.
Юлия Огнева:
Накануне глава государства обратился сразу к двум созывам. Скажите, что для вас стало центральным тезисом?
Валерий Мицкевич:
Центральным тезисом (хотя я был уверен, что Президент так считает, все для этого делает, это еще раз красной чертой прошло) – что Президент создал независимую страну, и он будет Президентом независимой страны не зависимо ни от чего.
Юлия Огнева:
И депутаты ему в этом наверняка помогут.
Валерий Мицкевич:
Депутаты, конечно же, это опора, потому что депутаты принимают законы. Возможно, придется работать над Конституцией, а это как раз столпы нашей независимости.
Такие документы как Конституция не делаются быстро, их вообще нельзя делать наспех
Юлия Огнева:
Вы как профессиональный юрист уже включались в работу по Конституции? Вы уже продумывали – то, что глава государства говорил о персональной ответственности? У вас есть предложения?
Валерий Мицкевич:
Конечно. У нас есть мысли, и для того, чтобы они стали предложениями, нужно еще обсудить, поспорить, возможно, в составе уже нового корпуса депутатов.
Юлия Огнева:
А какой временной промежуток может потребоваться, чтобы выйти уже с какой-то согласованной позицией по Конституции?
Валерий Мицкевич:
Во-первых, все зависит от масштаба изменений. Во-вторых, такие документы не делаются быстро, их вообще нельзя делать наспех. Конституция – это основной закон нашего государства, и работа над ним должна быть основательной, кропотливой, долгой, с привлечением всех возможных специалистов, профессионалов. С анализом зарубежной практики, зарубежных конституций. Ну и, конечно же, парламент здесь будет принимать самое непосредственное участие.
Юлия Огнева:
Как можно охарактеризовать нынешний этап работы над обновлением Конституции?
Валерий Мицкевич:
Президент говорил о том, что Конституционный суд уже внес соответствующие предложения. Я тоже знаком с этими предложениями. Можно, в принципе, на основе их начинать работу.
Будет обсуждаться вопрос усиления роли парламента
Юлия Огнева:
Как по-вашему, нужно ли усиливать роль парламента?
Валерий Мицкевич:
Достаточно высока роль парламента, но, естественно, будет обсуждаться вопрос в том числе и усиления роли парламента.
Будем способствовать, чтобы от депутатов было больше инициативы
Юлия Огнева:
Когда я анализировала деятельность шестого созыва парламента, обратила внимание на то, что было рассмотрено около 450 законопроектов и чуть более 200 были приняты. И всего шесть были инициированы депутатским корпусом. Скажите, не маловато ли это?
Валерий Мицкевич:
Будем способствовать, чтобы от депутатов было больше инициативы. Я сейчас объясню почему. Как раз депутаты имеют все возможности, общаясь со своими избирателями, общаясь с руководителями предприятий, с бизнесом – и частным, и государственным – получать какие-то вопросы. И, собственно, на них реагировать. Кому-то что-то мешает работать. Кому-то, наоборот, надо создать стимулы для того, чтобы развивать ту или иную отрасль. И как раз таки у депутата больше всех возможностей выявлять проблемы, знать о них.
И не только проблемы – еще важно, может быть, действительно какую-то систему стимулов (создать – прим. ред.), которая бы у нас двинула ту или иную отрасль. Как, например, произошло с Парком высоких технологий. Принято Президентом Республики Беларусь законодательное решение, а именно декрет, который, в общем-то, дал очень сильный толчок развитию этой отрасли.
Моя задача – организовать процесс работы
Юлия Огнева:
На чем лично вы сконцентрируете свое внимание в ближайшее время?
Валерий Мицкевич:
Я думаю, что я сосредоточусь на всем законотворческом процессе. Сложно что-то выделить в приоритет, чем бы надо было заниматься. Вообще моя задача – организовать этот процесс работы над законопроектами, начиная от инициатив и заканчивая выдачей уже готовых законов.
«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию
Новости Беларуси. Все законодательные инициативы еще впереди, но организационная работа уже началась. Вновь избранный парламент 6 декабря собрался на первую сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутатам и сенаторам предстоит продолжит выбранный государством путь – это цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка населения. Ключевые вопросы этого дня – выборы руководства. Кто возглавил нижнюю и верхнюю палаты парламента, а также с каким настроением законодатели седьмого созыва приступили к работе, расскажет Екатерина Жилянина.
Депутатский корпус обновился на две трети. Первая сессия началась с традиционной регистрации и изучения рассадки в Овальном зале. Пока народные избранники лишь привыкают к своим новым рабочим местам и коллегам. В кулуарах – поздравления с избранием и фактически знакомство. Конечно, многие знают друг друга в лицо, перескались по служебным делам, ведь есть в обновленном депутатском корпусе и бывшие руководители предприятий, чиновники и дипломаты. Сейчас их всех обьединит законотворческий процесс. Та треть депутатского корпуса, которая работала в прежнем составе, готова помочь «молодым» коллегам.
Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Встречаем по старой традиции. Как по наследству нам передали, так и мы при приходе в Палату знакомим с самой обстановкой.
Работа предстоит действительно напряженная. Как старшие (вновь избранные депутаты седьмого созыва, но были депутатами шестого созыва) понимаем те задачи, которые стоят перед нами. И, конечно, мы более, наверное, активно будем принимать участие в предстоящей работе.
В нынешнем созыве как никогда много представителей политических партий. Олег Гайдукевич – хорошо известный в стране политик, лидер Либерально-демократической партии. Одна из его целей – сделать парламент более открытым.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень интересный состав. Разнообразный: представлены все слои населения, представлены разные социальные группы, и молодежь, и пенсионеры, и различные люди с разными взглядами. Я считаю, что парламент будет очень динамичным. Очень много харизматичных людей, ярких людей (подробнее здесь).
Женщин в парламенте стало больше. Отвественности и напряженной работы они не боятся, готовы остаивать интересы своих избирателей. Ирина Луканская по призваню педиатр. И талантливый руководитель – возглавляла гродненскую поликлинику. Перед тем, как идти в парламент, хорошо изучила интересы и проблемы своих избирателей.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чаще всего у людей, конечно, проблемы местного уровня: какое-то состояние дворов, подъездов и так далее. Но все-таки в рамках общей задачи – это, конечно, экономическая стабильность нашей страны. Это сохранение молодых кадров и сохранение вообще кадрового потенциала.
На первую сессию в Овальном зале собрались все 110 депутатов. Сегодня в повестке дня организационные вопросы. Прежде всего избрали спикера. Владимир Андрейченко уже в четвертый раз в карьере занял пост председателя Палаты представителей. Имеет в своем активе государственные награды и авторитет на международной переговорной площадке.
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Заместителем председателя избран Валерий Мицкевич – экс-заместитель главы Администрации Президента.
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Депутатам еще предстоит наладить работу комиссий. Сформировать их, выбрать руководителей. Профилем комиссии деятельность не ограничивается, вникать придется во все поступающие в Палату представителей законопроекты. Но все же каждый сегодня задумался, какой выбрать вектор на ближайшие четыре года. Елена Потапова, например, занимала должность в строительно-мебельном объединении и имет опыт работы в городском Совете депутатов.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мне близки вопросы труда, социальной защиты населения. В то же время я представляю промышленность, и это, опять-таки, свое направление. Кроме того, у нас частное предприятие – опять же, развитие бизнеса, экономики, в этой сфере тоже очень интересно.
Молодежь не останется в стороне от дискуссий. Об этом много говорили – опытный парламент на сей раз действительно разбавили молодые лица. Обещают сделать зконодательную деятельность современной и динамичной.
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Задачи перед парламентом поставил глава государства. 5 декабря он озвучил их в своем обращении.
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Главные ценности – суверенитет страны, национальная безопасность и люди, социальная поддержка белорусов. Предстоящий этап в развитии страны будет сложным, но парламент абсолютно работоспособный, так что законодательная ветвь власти не должна подвести.
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Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики
К своей работе приступили сегодня и 60 сенаторов (четыре из них назначены главой государства). Председателем Совета Республики избрали Наталью Кочанову. Заместителем председателя стал экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те проблемы, которые сегодня волнуют наших людей, будут актуальны для нас, и мы будем заниматься этим, несомненно. Это, конечно, работа с депутатским корпусом районных советов, городских советов, потому что должно быть полное взаимодействие. Ну и, конечно, все вопросы, которые сегодня касаются международной политики, внешней политики.
Парламентарии рассчитывают, что работа нынешнего созыва станет яркой и продуктивной. Депутатам и сенаторам предстоит продолжить выбранный государством курс (цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка уязвимых слоев населения); актуализировать законы, приблизить их к потребностям современных реалий. Все усилия будут направлены на повышение уровня жизни и комфорта избирателей.