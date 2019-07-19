Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28ºС
Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температурные рекорды зафиксировали сразу в нескольких странах, а средний показатель по миру поднялся до 16,4 градусов. Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.
Июль пока жаркой погодой не радует, однако, по прогнозам синоптиков, уже 20 июля погода в Беларуси начнет меняться: воздух прогреется до 28ºС.
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Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается тёплая погода преимущественно без дождей.
Как сообщает Белгидромет, 20 июля в республике будет переменная облачность в основном без осадков, только в Брестской области могут пройти кратковременные дожди.
Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Ночью столбик термометра будет показывать +8… +14°С, днём – от +21°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.
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Ночью 21 июля в стране будет облачная погода без осадков. Днём – тоже облачно, но с прояснениями. По западу Беларуси ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.
Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ночью ветер слабый, а днём – умеренный, но с порывами во время гроз. В тёмное время суток воздух остынет до +10… +17°С, днём – нагреется до +23… +29°С. В Брестской области температура воздуха может подняться до +30°С.