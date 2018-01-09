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Синоптики прогнозируют похолодание. Скоро в Минске зальют катки

09.01.2018 - 22:43

Новости Беларуси. Ждем погоды. В Минске готовятся к залитию катков, так что скоро можно будет кататься не только возле Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минус 5 – именно такая температура нужна для появления катков – ожидается к концу недели, так что коньки можно уже расчехлять.

Всего в городе зальют 35 ледовых площадок, 25 хоккейных коробок, а еще появится 14 лыжных трасс. Школьники смогут кататься и брать в аренду коньки и лыжи бесплатно.

Варвара Шилина:
Хотелось бы, чтобы катков было побольше, потому что хотелось бы кататься посвободней. Вот этот каток – он хороший, но это он сейчас хороший, вечером все-таки многовато людей.

Синоптики прогнозируют похолодание. Скоро в Минске зальют катки

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