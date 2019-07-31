Ситуация на Донбассе и II Форум регионов в Житомире: что обсуждали по телефону президенты Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Зеленский еще раз пригласил Александра Лукашенко на II Форум регионов. Напомним, он состоится в октябре в Житомире.
Белорусский лидер приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор проекта видит его эффективность и пользу для экономик обеих стран. Также глава государства поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелал успехов в формировании органов власти и в дальнейшей работе.
Владимир Зеленский подробно рассказал Президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки, а также в целом за ту роль, которую играет наша страна в деле урегулирования конфликта.
Очередной раунд переговоров как раз проходит в Минске. Встречаются рабочие подгруппы, запланировано также заседание трехсторонней контактной группы. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе.
Украина всегда может рассчитывать на нашу страну как на приверженицу мирных инициатив и процессов. Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения государств, экономику и торговлю, сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства. Особое внимание уделили ходу уборочных кампаний в Беларуси и Украине. Еще одной темой стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.
Александр Лукашенко в конце разговора пригласил Владимира Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Президент Украины это приглашение с удовольствием принял.
«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»
Новости Беларуси. Беларусь поддерживает действия, направленные на установление мира на украинской земле, и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИД нашей страны прокомментировал передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая состоялась днем 28 июня на территории Национального аэропорта «Минск». Переговоры о передаче пленных велись несколько месяцев. О том, что она состоится сегодня, стало известно 27 июня на совместной пресс-конференции главы партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.
Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:
Республика Беларусь сделала очень много для того, чтобы организовать минскую площадку переговоров, обеспечивать весь переговорный процесс для Украины, для России и для ОБСЕ, начиная с мая 2015 года.
Мы, в том числе и на последних встречах (когда я встречался с Александром Григорьевичем Лукашенко), говорили по вопросам мира. Естественно, по вопросу обмена мы не могли говорить, потому что не было такого решения.
Это решение, как вы понимаете, возникло несколько дней тому назад. Окончательно оно сформировалось вчера, когда это решение было публично оглашено. А до этого, естественно, об этом говорить нельзя было по разным причинам.
Мы, конечно, очень благодарны всем, кто занимался этим вопросом, – вопросом освобождения нас – и занимается дальше вопросом освобождения наших побратимов там, на той стороне. И вообще вопросами мира в Украине.
Медведчук лично сопровождал освобожденных украинцев. Они не покидали территорию воздушной гавани и уже вылетели в Киев частным самолетом. На родине их встретят родственники.