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Ситуация на валютном рынке и создание «Белинкассгрупп»: Лукашенко и Каллаур обсудили оптимизацию банковской сферы Беларуси

25.01.2018 - 18:10

Новости Беларуси. Нацбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк создадут специализированную организацию, оказывающую кассово-инкассаторские услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит более рационально использовать имущество и освободить регулятора от несвойственных ему задач. Речь об этом шла на встрече Александра Лукашенко с Павлом Каллауром.

Глава Нацбанка проинформировал Президента о том, что в результате будут оптимизированы дублирующие функции в области перевозки, обработки и хранении ценностей, кроме того снизятся затраты. Президент поинтересовался прогнозами курса рубля, текущим состоянием валютного рынка, денежно-кредитной и банковской сферы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какова ситуация на валютном рынке? Подтверждаются ли те тенденции или же они чуть лучше, нежели мы с вами обсуждали накануне Нового года? Как у нас развиваются события на валютном рынке, прежде всего? Что мы можем ожидать в будущем от курса рубля, какой он будет, каким видится? Потому что это очень важно для нашей экономики в целом.

Ну и вопрос создания небанковской кредитно-финансовой организации, как вы ее называете, «Белинкассгрупп» – инкассаторская группа, которую вы хотите создать, чтобы избавиться, как вы говорите, от не свойственных Национальному банку функций. Что это будет за структура? И главный вопрос: не приведет ли это опять к раздуванию численности всей этой сферы нашей – не только в Национальном банке, потому что можно избавиться от каких-то там функций и вывести и чиновников, и служащих Национального банка, но создать дополнительно другую структуру, и в целом численность не уменьшиться. Меня это, прежде всего, волнует. Даже дело не в численности. Вопрос – в расходах, деньгах. Мы должны оптимизироваться так, чтобы государство меньше тратило расходов на ненужные функции.

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Ситуация на валютном рынке и создание «Белинкассгрупп»: Лукашенко и Каллаур обсудили оптимизацию банковской сферы Беларуси

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