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Подробности гибели новорожденных в Березино: девочки родились живыми

02.10.2017 - 14:09

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух новорожденных девочек в Березино.

По информации СК, обе девочки родились живыми. 

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, проведение которых поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения матерью смерти по неосторожности. Продолжается расследование, в рамках которого будет проведен ряд экспертиз.

Напомним, что 28 сентября в ванной комнате одной из квартир в Березино были обнаружены две мертвые новорожденные девочки. Их мать умерла в больнице после домашних родов. Известно, что женщина не состояла на учете по беременности.

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