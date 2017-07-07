новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

СК: гражданин США погиб в Минске в результате несчастного случая

07.07.2017 - 18:51

Новости Беларуси. В Беларусь гражданин США прибыл на чемпионат по пауэрлифтингу.

Тело мужчины около полуночи 12 июня обнаружили на крыше бара одного из гостиничных комплексов Минска. Мужчине было 36 лет.

Как рассказали в Следственном комитете, «в ходе осмотра и проведения проверочных мероприятий выяснилось, что один из постояльцев гостиницы вылез через окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета десятого этажа».

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следователи опросили весь персонал гостиничного комплекса, который работал в указанные сутки.  По предварительным данным эксперта ГКСЭ, смерть мужчины наступила в результате травм, характерных для падения с высоты, иных повреждений не выявлено. Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.

Юлия Гончарова

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Роземере де Насименто Силва
Невеста разбилась на вертолете по пути на собственную свадьбу
Тело, завернутое в ткань, нашли около бака с горючей жидкостью: на тайском острове три года таинственно гибнут туристы
Максим приехал погостить в Лепель к бабушке и погиб: 11-летнего мальчика засыпало грунтом
Максим приехал погостить в Лепель к бабушке и погиб: 11-летнего мальчика засыпало грунтом
Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе
Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе
Почему растет детская смертность из-за несчастных случаев: психология родительской беспечности
Почему растет детская смертность из-за несчастных случаев: психология родительской беспечности
Лодка с тремя рыбаками перевернулась на Вилейском водохранилище
Лодка с тремя рыбаками перевернулась на Вилейском водохранилище
В Жодино из окна 4 этажа выпал ребенок: мальчик ночью искал маму
В Жодино из окна 4 этажа выпал ребенок: мальчик ночью искал маму
Гибель студента на станции Минск-Сортировочный: что известно о трагедии
Гибель студента на станции Минск-Сортировочный: что известно о трагедии
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru