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СК разыскивает очевидцев аварии на МКАД, в которой погиб мотоциклист

11.04.2017 - 10:53

Новости Беларуси. Смертельная авария на МКАД. 

По предварительной информации, мотоцикл и автомобиль серебристого цвета двигались во второй полосе. Оба решили перестроиться в третью. Водитель мотоцикла затормозил, не справился с управлением – врезался в отбойник. В результате столкновения 33-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Второй участник аварии с места происшествия скрылся.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
ДТП произошло около 21.30 на внешней стороне МКАД возле развязки с улицей Мазурова. Выясняются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Следователи обращаются к водителям транспортных средств, ставших очевидцами аварии, либо обладающими иной значимой информацией, в том числе записями с видеорегистраторов обратиться по телефону: 8-044-500-31-11.

Смертельная авария на МКАД 10 апреля

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