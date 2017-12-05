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СК о падении мужчины с моста на МКАД в Минске

05.12.2017 - 18:46

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску проводится проверка по факту смерти мужчины на МКАД. Напомним, накануне поздно вечером он упал с пешеходного моста на проезжую часть.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Со слов очевидцев, 4 декабря 2017 года около 23 часов он упал с пешеходного моста, высотой около 6 метров, на проезжую часть, где на него был совершен наезд грузовым транспортным средством DAF. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.

Мужчине было 54 года.

Марина Дранькова

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