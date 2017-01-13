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В общежитии БГУИР погиб 21-летний студент

13.01.2017 - 17:15

Новости Беларуси. В общежитии БГУИР погиб четверокурсник. 21-летний студент разбился, выпав из окна двенадцатого этажа.

Трагедия произошла утром в пятницу.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти 21-летнего студента БГУИР. Тело молодого человека с признаками падения с высоты было обнаружено сегодня утром по улице Я. Коласа в Минске. Назначены экспертные исследования, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления обстоятельств трагедии.

Молодой человек в этом году заканчивал вуз.

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