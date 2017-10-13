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СК об аварии на Кальварийской: за рулем BMW был россиянин, администратор одного из медцентров Минска

13.10.2017 - 15:46

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело по факту автомобильной аварии с участием BMW на улице Кальварийской в Минске.

По информации УСК по Минску, ночью 7 октября водитель BMW не справился с управлением, съехал с дороги, наехал на осветительную мачту. Машину отбросило на проезжую часть, где случилось столкновение с автомобилем такси.

Водитель такси был госпитализирован – у мужчины сочетанная травма.

За рулем BMW находился 29-летний россиянин – администратор одного из минских медцентров. Мужчина скрылся с места ДТП.

Сейчас его местонахождение неизвестно и устанавливается правоохранителями.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Были проведены две пробы вдыхаемого воздуха: в первой были зафиксировано 0,94 промилле, а во второй – 0,68.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Проводится проверка. Известно, что кроме водителя в автомобиле находились еще два человека – они были допрошены, также изучаются документы, видеоматериалы и проводится ряд экспертиз.

СК просит граждан, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефонам: 8(017) 389-54-50, 389-55-55, +375(33) 333-67-19. 

Фото: СК

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