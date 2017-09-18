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СК устонавливает личность женщины, тело которой было найдено в конце августа на улице Могилевской: поделиться полезной информацией можно по номеру 102

18.09.2017 - 22:43

Новости Беларуси.В поисках истины. Сотрудники следственного комитета продолжают устанавливать личность женщины, тело которой было найдено в конце августа вблизи железнодорожных путей на улице Могилевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушке от 20 до 30 лет, и при ней была только черная сумочка. Документов найти не удалось. Оперативники составили портрет девушки. Те, кто узнали погибшую или могут поделиться полезной информацией, могут позвонить следователям, или набрать короткий номер 102.

СК продолжает устанавливать личность женщины, тело которой было найдено в конце августа на улице Могилевской: поделится полезной информацией можно по номеру 102

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