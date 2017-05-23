новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

СК прокомментировал ЧП на заводе «Мапид», во время которого пострадали трое рабочих

23.05.2017 - 20:57

Новости Беларуси. Следователи устанавливают причину ЧП на заводе «Мапид». Накануне в одном из цехов на улице Розы Люксембург произошло возгорание.

По предварительной информации, во время производственного процесса воспламенилась летучая жидкость.

Травмированы трое рабочих – двое мужчин 26 и 30 лет и 48-летняя женщина.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску:
В рамках проверки опрашиваются работники предприятия, изъята техническая документация. Государственным комитетом судебных экспертиз в рамках проверки проводится ряд комплексных экспертиз.

Самые тяжелые травмы получил сварщик, которого ударной волной отбросило на несколько метров.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас завод работает в обычном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

СК прокомментировал ЧП на заводе «Мапид», во время которого пострадали трое рабочих
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: водонапорную башню взорвали в Гродненской области
Видеофакт: водонапорную башню взорвали в Гродненской области
Подробности взрыва в больнице Таиланда: сдетонировала не неисправная техника, а бомба
Подробности взрыва в больнице Таиланда: сдетонировала не неисправная техника, а бомба
Неисправный кондиционер взорвался в одной из больниц Таиланда: пострадали не менее 10 человек
Неисправный кондиционер взорвался в одной из больниц Таиланда: пострадали не менее 10 человек
Момент взрыва на пороховом заводе в Польше попал на видео
Момент взрыва на пороховом заводе в Польше попал на видео
В результате взрыва на пороховом заводе в Польше погибли 2 человека, 17 пострадали
В результате взрыва на пороховом заводе в Польше погибли 2 человека, 17 пострадали
Мощный взрыв на пороховом заводе  в Польше: под завалами могут находиться люди
Мощный взрыв на пороховом заводе  в Польше: под завалами могут находиться люди
Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане
Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане
Двойной взрыв прогремел около почтового отделения в центре Рима
Двойной взрыв прогремел около почтового отделения в центре Рима
Все новости по теме Взрыв
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru