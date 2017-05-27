новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

СК прокомментировал обвал парапета на стадионе в Витебске

27.05.2017 - 17:51

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования болельщиков на стадионе в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 26 мая во время футбольного матча в секторе для фанатов обвалилось двухметровое ограждение.

Конструкция не выдержала напора болельщиков, которые праздновали победный для витебчан гол.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. В настоящее время

выясняются причины и условия, которые способствовали обрушению парапета, опрашивают свидетелей и очевидцев.

На место ЧП экстренно прибыли бригады скорой помощи и спасатели. 8 человек были доставлены в больницу. Шестерых уже отпустили домой, двое продолжают лечение.

Больше фото с месте обрушения можно найти здесь.

СК прокомментировал обвал парапета на стадионе в Витебске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кадры с места обрушения заграждения на стадионе в Витебске
Кадры с места обрушения заграждения на стадионе в Витебске
Фото носит иллюстративный характер
В Березинском районе 13-летний мальчик утонул в реке, сорвавшись с тарзанки
Белгосцирк завершил проверку по факту падения с высоты российской гимнастки
Белгосцирк завершил проверку по факту падения с высоты российской гимнастки
Медики – о состоянии 7-летнего мальчика, упавшего с 7 этажа в Бресте
Медики – о состоянии 7-летнего мальчика, упавшего с 7 этажа в Бресте
При обрушении надувного замка в Испании погибла 6-летняя девочка
Шестилетняя девочка погибла при обрушении надувного замка в Испании, шесть детей в больнице
Пневматическое оружие. Фото носит иллюстративный характер
В Бресте 16-летний подросток выбил глаз сверстнику из пневматического пистолета
На крышу поезда залез ради селфи: в Киеве подросток погиб от удара током
На крышу поезда залез ради селфи: в Киеве подросток погиб от удара током
Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД
Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru