СК проводит проверку по факту гибели шестиклассницы во время урагана в Вилейском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели школьницы – на Volkswagen Transporter упало дерево.

По информации следствия, 2 августа девочка с семьей отдыхали на кемпинге недалеко от Вилейки. Когда начался ураган, семья села в микроавтобус. На автомобиль, в котором находились люди, упало дерево. Это привело к гибели 11-летнего ребенка. Остальные члены семьи не пострадали.

СК сообщает, что семья была многодетной и характеризовалась положительно.