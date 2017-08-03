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СК проводит проверку по факту гибели шестиклассницы во время урагана в Вилейском районе

03.08.2017 - 15:40

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели школьницы – на Volkswagen Transporter упало дерево.

По информации следствия, 2 августа девочка с семьей отдыхали на кемпинге недалеко от Вилейки. Когда начался ураган, семья села в микроавтобус. На автомобиль, в котором находились люди, упало дерево. Это привело к гибели 11-летнего ребенка. Остальные члены семьи не пострадали.

СК сообщает, что семья была многодетной и характеризовалась положительно.

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Фото: sk.gov.by
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