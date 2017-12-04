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СК совместно с ФБР задержали участника международной киберпреступной группировки «Андромеда»: подробности

04.12.2017 - 19:43

Новости Беларуси. В Беларуси задержан участник международной киберпреступной группировки «Андромеда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операцию проводили совместно с представителями ФБР.

Хакер оказался родом из Гомельской области. По данным следствия, он продавал вредоносные компьютерные программы, которые буквально в один клик могли похитить личные данные пользователей или вовсе блокировать работу сайтов.

Американские правоохранители купили у белоруса такую опасную программу.

С этого и началось глобальное расследование, в результате которого раскрыта деятельность всей кибергруппировки.

Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:
В ходе розыскных и оперативно-следственных мероприятий во всем мире были выявлены продавцы и владельцы серверов, а так же лица, которые активно использовали данное программное обеспечение. За каждую сделку по продаже вредоносной программного обеспечения злоумышленник получал:

за сам продукт – 500 долларов США, за каждое установление – 10 долларов США.

Количество эпизодов незаконной деятельности и доход, который был получен в результате указанного преступления, расследуемого нами, в настоящее время устанавливается.

Количество пострадавших в результате таких киберсделок установить пока сложно, этим занимается следствие. В то же время одна из ведущих мировых компаний по производству программного обеспечения заявила, что каждый месяц вредоносным атакам подвергалось до 4 миллионов компьютеров по всему миру.

Более 570 тысяч из них повреждены.

СК совместно с ФБР задержали участника международной киберпреступной группировки «Андромеда»: подробности

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