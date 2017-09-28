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СК установил личность девушки, тело которой нашли возле станции «Дружная» в Минске

28.09.2017 - 15:37

Новости Беларуси. Следственный комитет установил личность погибшей девушки, тело которой было обнаружено недалеко от станции «Дружная» в Минске.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, погибшую жительницу Минского района опознали родственники. Девушка родилась в 1987 году.

Напомним, что 25 августа возле станции «Дружная» было найдено тело девушки. Документов у нее с собой не оказалось – личность устанавливали по описанию, портрету и вещам погибшей. Причиной смерти девушки стало переохлаждение.

Следственный комитет выразил благодарность всем, кто помогал в установлении личности погибшей.

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