СК: в Минске 16-летний подросток выпал из окна своей комнаты на 14 этаже

Новости Беларуси. 16-летний подросток выпал из окна собственной квартиры в Минске и погиб.

По информации СК, тело молодого человека обнаружили под окнами многоэтажного дома, в котором юноша проживал со своей семьей. Свидетелем инцидента стал мужчина, который с крыльца подъезда видел, как упал подросток.

Фото: СК

По предварительным данным, смерть наступила из-за падения с 14 этажа, из окон комнаты юноши.

УСК по Минску устанавливает обстоятельства смерти молодого человека. Был произведен осмотр места трагедии, ряд экспертиз. Опрашиваются свидетели и родственники, осматривается компьютерная техника подростка.