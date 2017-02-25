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Сказочные герои и самобытные забавы: как прошли масленичные гуляния в Беловежской пуще?

25.02.2017 - 19:34

Новости Беларуси. Блины, проводы матушки Зимы и самобытные забавы. 

Масленичные гуляния сегодня проходят в поместье белорусского Деда Мороза.

Герои сказок  покинули Беловежскую пущу и отправились на Южный полюс.

В 2017 году трое дочерей дедушки – Стужа, Вьюга и Метелица, а также супруга зимнего волшебника запланировали настоящее путешествие в Антарктиду.

Правда, на воздушном шаре, как планировали первоначально, они не полетели.

Почти по-весеннему тепло не только в лесу, но и на душе у празднующих. Народные обряды, песни и пляски – все как в старину. Весну в сердце Беловежской пущи – поместье Деда Мороза -  встречали тысячи гостей.

На прилавках – самый настоящий блинный рай. Недаром, за свежими и ароматными кругляшами очередь только увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

А еще сказочные герои и самобытные  забавы – все в лучших традициях Масленицы.

Особая радость на душе и у Деда Мороза. Неспроста – ведь внучка Снегурочка впервые остается в поместье до следующей зимы.

Дед Мороз:
Будет помогать каждый день встречать гостей. А гости разные – большие и маленькие, из разных стран мира. Она справится – трудолюбивая. И будет менять наряды, как и Дедушка Мороз.

Снегурочка:
 Мы будем встречать также гостей. Будет работать университет морозоведения, школа юных почтальонов.

А вот с матушкой Зимой пришлось попрощаться. Вместе со Стужей, Вьюгой и Метелицей они отправились на Южный Полюс.  

Матушка Зима
В этот раз еще и огромное чувство ответственности увозим с собой: мы окажем посильную помощь Белорусской антарктической экспедиции. Заблудиться не боимся – у нас хорошее сопровождение.

Кстати, приглашение принять у себя семью Деда Мороза последовало от самих полярников.

Леонид Никитюк, участник 8-ой Белорусской антарктической экспедиции
Там их ждет Белорусская антарктическая станция, которая была построена в 2016 году. У белорусов появился свой домик в Антарктиде. 

В некогда языческий праздник искренне просят друг у друга прощения и гуляют вместе с родными и близкими.

Все обиды забыты.

А перемирие закреплено всеобщими танцами,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Бутрим, СТВ:
А это кульминация всего праздника – сжигание чучела Масленицы. Этого момента гости ждали этого момента с нетерпением. Зато теперь, как гласит смысл обряда, стороной пройдут все невзгоды и неудачи.

Сказочные герои и самобытные забавы: как прошли масленичные гуляния в Беловежской пуще?

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