Скидки и спецпрограммы: что Минск может предложить туристам

Новости Беларуси. Минск готов к наплыву туристов. С 12 февраля жители 80 стран смогут находиться в нашей стране без визы в течение 5 дней. Гостей столицы приятно обрадует доступное пребывание, качественный сервис и приятные скидки! Минск все активнее становится фаворитом у иностранных гостей. Заметный ажиотаж в праздничные дни.

Минск уже вошел в тройку городов, которые чаще всего выбирают россияне для романтических путешествий на День влюбленных.

Именно они составляют 80% турпотока.

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

В праздничные дни в Минске все время ощущается приток туристов, потому что субъекты хозяйствования столицы, туристические предприятия всегда очень готовятся к каким-то крупным праздникам.

В том числе накануне Дня влюбленных разрабатываются специальные программы, гостиницы предлагают скидки для влюбленных пар, романтический ужин в номер. В ресторанах столицы разрабатывают специальное меню.

Столичные гостиницы и рестораны рассчитывают удивить иностранцев высококлассным обслуживанием и привлекательными бонусами.

Скидки на услуги могут достигать 20%.

А познакомят с достопримечательностями Минска экскурсионные маршруты. Аудиогиды на русском, английском и теперь уже и белорусском языках расскажут об истории города, памятных местах и площадках для отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.