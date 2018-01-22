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Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?

22.01.2018 - 19:35

Новости Беларуси. Пользуетесь ли вы мусоропроводом? Как оказалось, это накладно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы экологии в столице совместили с вопросами экономии. В Минске установлены новые тарифы на вывоз мусора. Цены рознятся от типа домов.

Те, где установлен мусоропровод, и жильцы им активно пользуются, подороже – 7 рублей 75 копеек за вывоз одного кубометра. Если в доме мусоропровода нет или он заварен – услуга будет стоить намного дешевле, чуть более 6 рублей.

Больше новостей экономики за 22 января здесь.

Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?

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