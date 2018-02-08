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Сколько готовы тратить белорусы за покупки в интернете?

08.02.2018 - 18:35

Новости Беларуси. Вдвое выросло число покупок в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средний чек белоруса потяжелел на треть – до 31 рубля. В 8 раз увеличился спрос на детские товары, косметику и парфюмерию. За одну покупку отдавали в среднем 187 рублей. В 6 раз больше стали заказывать спортивных товаров. В 5 раз чаще покупали автозапчасти.

Заметно выросло число онлайн-расчетов за продукты питания, книги, бытовую технику и одежду.

Больше новостей экономики за 8 февраля здесь.

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