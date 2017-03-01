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Сколько стоит 15 минут в пробке и как разгружают движение центре Минска?

01.03.2017 - 23:32

Новости Беларуси. Количество легковых автомобилей в Минске приближается к миллиону и продолжает расти. Заторы, особенно в пятницу – уже привычная картина для основных магистралей.

Из-за пробок общественный транспорт каждый год теряет около 4 миллионов долларов.

В столице создана рабочая группа по повышению эффективности транспортного сообщения. Какие проблемы наметили, как их будут решать и сколько стоит получасовой простой в пробке – разбирались в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Сколько стоит 15 минут в пробке и как разгружают движение центре Минска?

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