Сколько стоит здоровье: как выбрать грибы без ударной дозы радиации

Новости Беларуси. Несколько десятков килограммов грибов ежедневно отбраковывают на одном из самых популярных рынков столицы. Причина – высокий уровень радиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торговых рядах от выбора в буквальном смысле разбегаются глаза: лисички, боровики, подосиновики. Сезон в самом разгаре.

Вот так страну в буквальном смысле накрыла грибная волна. Любители лисичек да боровиков в соцсетях хвастаются друг перед другом формой, размером и количеством «улова» – на любой вкус, цвет и дозу цезия.

Своими гастрономическими привычками делится и Анна Станиславовна. В Минск продавать дары природы из-под полы приезжает на электричке из-под Барановичей. Мол, там конкуренции выше, да и спрос ниже. В качестве своего товара она более чем уверена без всяких справок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Вы уверены, что они чистые? Проверяли?

Анна Романова, продавец:

Ну, что вы, доченька. Я же каждый день не хожу, потому что они берут целый литр.

Виктория Ходосок:

То есть вот эти – это непроверенные, получается.

Анна Романова:

Нет. Целый литр отдать каждый день – это же знаете как.

Спрос на товар на стихийном рынке растет буквально каждую минуту.

Виктория Ходосок:

Грибочки покупаете?

Покупательница:

Да.

Виктория Ходосок:

Спрашивали талон на чистоту?

Покупательница:

Не знаю. Верю.

Продавец на стихийном рыке:

Каждый раз не проверяем, женщина! Что вы хотите, чтобы мы им за каждым разом носили грибы и за проверку по 30 тысяч платили?

Виктория Ходосок:

Почему вы выбрали именно рынок, а не торговать возле магазина?

Людмила, продавец:

Там для меня низко.

Грибы Людмилы Иосифовны, любителя «тихой охоты», нахваливает весь рынок, и даже конкуренты. Красивые, чистые, а главное – прошли лабораторию.

Людмила:

Знаете, забор надо, и крыша, и все. Поэтому. Беру по-разному, 9-10 за три литра – это надорого.

Кстати, проверять на рынке «на норму» более чем обязательно. Правда, экспертизу проходят далеко не все.

Виктория Ходосок, СТВ:

Допустимая норма цезия в грибах – 370 беккерелей на килограмм. О том, что улов не опасен, показывает вот такой талон. Грибы прошли проверку на содержание радиоактивных веществ.

Анна Варочкина, ведущий ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 4 Минской городской ветеринарной станции:

За 16 число один случай: 5298 беккерелей на килограмм, из Налибокской пущи. За 14 сентября три случая. Все, все надо проверять.

Торгуют, что называется, вовсю (с возможным риском для здоровья), и на придорожных рынках. Тоже нелегально. В выходные возле деревни Красное яблоку упасть негде. Трасса Минск-Молодечно – одна из самых оживленных, а поэтому торговля идет и в будние дни. Правда, едва завидев нашу съемочную группу, продавцы «бросили» товар и разбежались по лесным тропам. Есть что скрывать? Так вопрос о проверке грибов остался открытым.