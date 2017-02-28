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Сколько в Минске экскурсионных маршрутов на английском языке и каких?

28.02.2017 - 17:41

Новости Беларуси. Куда могут съездить англоговорящие туристы в столице Беларуси, рассказали в «Большом городе».

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Турфирмы столицы подключились очень активно к разработке новых программ экскурсионных, и на английском языке. Есть фирмы, которые разработали уже до конца года график экскурсионного обслуживания для англоговорящих групп.

Предусматриваются раз в неделю экскурсии в замки – Мир, Несвиж.

И экскурсия в Дудутки. То есть, туристам будет предоставлена возможность ознакомиться с самобытной нашей культурой, попробовать блюда белорусской кухни. То есть, все очень активно к этому подключились. В Минске разработано более 40 новых экскурсионных программ, которые предлагают туристам. 

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