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Сколько в Минске стоит одеться к зиме?

23.01.2018 - 18:52

Новости Беларуси. Белорусы пересмотрели свой гардероб. Из его недр достали натуральные шубы, шапки и пуховики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активизировались и продавцы. На рынках вязаную продукцию предлагают от 10 рублей за шерстяные носки до 100 рублей за ондатровую шапку. Головные уборы из меха норки в торговой сети можно приобрести в ценовом диапазоне от 180 до 300 рублей. Шубу из натурального меха продают от 200 рублей за кролика до 5000 за норку.

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Сколько в Минске стоит одеться к зиме?

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