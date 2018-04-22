Какие появились новые виды судебных экспертиз, для чего делают ДНК животных и правдив ли детектор лжи? Интервью с Андреем Шведом

Новости Беларуси. Сегодня, 22 апреля, в Беларуси День судебного эксперта. И этот профессиональный праздник отмечается впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

22 апреля 2013 года Президент подписал указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз. То есть ведомству как раз сегодня исполняется 5 лет. О роли судебного эксперта в громких уголовных делах, новых вызовах и эффективности детектора лжи – в разговоре с председателем комитета Андреем Шведом.

Андрей Иванович, пять лет Государственному комитету судебных экспертиз. Как по вашему, что удалось сделать за это время?

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Во-первых, за эти пять лет удалось решить хронические проблемы в сфере судебной экспертизы, которые десятилетиями просто обсуждались, не было возможности их решить. Например, сроки производства экспертиз. Сегодня 99 % экспертиз мы делаем 30 суток. Такого нет нигде, наверное: не то что на постсоветском пространстве, но и, пожалуй, в мире немногие страны могут об этом сказать.

Мы существенно повысили качество производства экспертиз, внедрив новую систему качества. Существенно обновили материально-техническую базу. Наши эксперты работают на оборудовании, на котором работают ведущие лаборатории мира. Этому есть объективные данные, объективные подтверждения.

Мы решили кадровую проблему. До 60 % был некомплект до 2013 года. Сейчас мы на 100 % укомплектованы. Престиж профессии высок, как никогда.

Какая на сегодняшний день самая сложная и, может быть, дорогостоящая экспертиза?

Андрей Швед:

Вы знаете, простых экспертиз не бывает. Все они требуют внимания и добросовестной работы со стороны эксперта, даже начиная с простой на первый взгляд, казалось бы, экспертизы – идентификации по отпечатку пальцев. За последние три года внедрили больше десяти видов новых экспертиз.

В 2014 году впервые в Беларуси начата экспертиза психолого-психиатрическая с применением полиграфа по делам преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Очень востребованный вид экспертиз. Мы понимали, что это нужно правоохранителям, и сделали. Эта экспертиза дает очень хорошие результаты.

Далее, мы освоили и внедрили в практику экспертизу нашу белорусскую – ДНК животных – по делам о браконьерстве.

Мы существенно решили проблему производства отдельных подвидов компьютерно-технических экспертиз радиоэлектронных устройств, особенно по той категории дел, когда речь идет об определении вредоносных программ – так называемые шифраторы, блокираторы. Сегодня это очень актуально. И мы делаем экспертизы, отвечая практически на все вопросы, которые ставят перед нами правоохранители.

То есть современные вызовы?

Андрей Швед:

Да. Мы прогнозируем эти вызовы и угрозы и стараемся на упреждение внедрять новые виды экспертиз.

Всех интересует полиграф – детектор лжи. Скажите, насколько действительно ему можно доверять? И насколько им можно пользоваться вне судебных экспертиз? Оказываете ли вы в этой связи платные услуги?

Андрей Швед:

Мы оказываем платные услуги по любому виду экспертиз. К нам может обратиться любой гражданин, любое юридическое лицо, и на договорной основе мы можем выполнить экспертное исследование.

Что касается полиграфа, применительно к производству судебной экспертизы здесь есть очень важное условие: любая экспертиза должна быть научно обоснована, объективна и беспристрастна. Поэтому у нас нет таких экспертиз, где бы эксперт делал вывод, например, на основании только результатов исследования на этом приборе, о котором вы говорите.

Но он доказывает свою эффективность?

Андрей Швед:

Да, на сегодняшний день у нас нет сомнений в том, что результаты реакций совпадают с теми результатами, которые проводятся по другим методикам. Вкупе, когда эксперт видит, что и здесь, и здесь идет 100%-ное совпадение, тогда он говорит: «Да, я могу сказать, что такая ситуация – врет человек или говорит правду».

Последний вопрос – на перспективу. Скажите, на что будете ориентироваться в следующие годы?

Андрей Швед:

В следующие годы мы будем ориентироваться исключительно на то, чтобы поддержать высокий уровень оперативности и качества экспертиз. Далее внедрять новые виды экспертиз. Уже сегодня мы говорим о том, что в этом году мы планируем не менее трех новых видов внедрить в нашу практику. Дальше перед нами стоит серьезная задача автоматизации всех процессов и сведения воедино баз и учетов, что существенно позволит нашим правоохранителям получать значимую информацию при раскрытии преступления.

Мы проводим активно процедуры, связанные с дальнейшим техническим оснащением наших подразделений самым современным оборудованием. Мы завершаем очень серьезную работу по развитию нашего института как площадки не только для подготовки белорусских судебных экспертов, но и для иностранцев.

Задач много. Спасибо вам большое за интервью! Пять лет – мне кажется, что это тот возраст, когда еще всё только начинается, и пусть у вас продолжается в том же темпе.

Андрей Швед:

Спасибо! Для нас очень важно. Потому что порог в пять лет – это первый юбилей. Для нас это очень важно, потому что мы с такими результатами подошли к нему, и задача – эти результаты сохранить и дальше развивать.