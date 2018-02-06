﻿ Скончался экс-хоккеист «Юности» Константин Гринь. Ему было 25 лет | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Скончался экс-хоккеист «Юности» Константин Гринь. Ему было 25 лет

06.02.2018 - 11:55

Новости Беларуси. Экс-хоккеист ХК «Юность» Константин Гринь скончался в возрасте 25 лет.

Как сообщает ХК «Юность-Минск», спортсмен скончался после тяжелой болезни.

Константин Гринь является бывшим хоккеистом команд «Юниор» и «Юность» (МХЛ). В ХК отметили, что спортсмен навсегда останется в истории команды.

«Он забросил первую шайбу команды в Молодежной хоккейной лиге. Случилось это 5 сентября 2010 года, когда минчане встречались с «Алмазом» из Череповца. Гринь отличился на 24-й минуте матча при игре в большинстве. Также в его хоккейной карьере были выступления за команду МХЛ из Санкт-Петербурга «Серебряные Львы» и в экстралиге за «Витебск» и «Лиду».

Константин Гринь получил высшее образование в спортивной области, после окончания карьеры поступил в БГЭУ и работал менеджером. В конце 2016 года он столкнулся с серьезной и тяжелой болезнью.

Болельщики выражают свои соболезнования близким спортсмена и благодарят Константина за «его шайбы, выступления и борьбу за жизнь до конца».

Фото: vk.com/hcjunost

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ctv.by
Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году
Фото: Press Association, Franklin Reyes
На Кубе совершил самоубийство старший сын Фиделя Кастро. Ему было 68 лет
На 83-ем году ушла из жизни заслуженная артистка Республики Беларусь Нинель Богуславская
На 83-м году ушла из жизни заслуженная артистка Республики Беларусь Нинель Богуславская
Нелли Богуславская и Измаил Капланов
Ей было 82 года. Умерла заслуженная артистка Беларуси Нелли Богуславская
«Этот человек из телевизора, из космоса, он здоровался и обнимал». Ровно год назад не стало Александра Тихановича
«Этот человек из телевизора, из космоса, он здоровался и обнимал». Ровно год назад не стало Александра Тихановича
Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»
Анастасия Тиханович об отце: «Очень многие люди считали его своим земным ангелом-хранителем»
Фото: ikea.com
В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад
Год без Александра Тихановича. Каким остался артист в воспоминаниях семьи и коллег
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru