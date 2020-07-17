«Славянский базар – 2020». Главное за второй фестивальный день
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» прошёл под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бут, корреспондент:
Возложение цветов к Вечному огню – традиция, которая дает старт целой череде событий Дня Союзного государства уже долгие годы, дань уважения тем, кто отдал свои жизни за свободу народов Беларуси, России и многих других.
Вопреки пандемии и прогнозам недоброжелателей, «Славянский базар» в эфире. Кто-то уже назвал его главным open air в Европе. О том, что фестиваль ждали, сегодня говорят витебчане, гости города, приехавшие артисты и даже политики.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Вообще, весь «Славянский базар» был под угрозой определенной. Потому что очень много артистов из Российской Федерации, из других стран должны были приехать. И это все связано с пересечением границы. Был очень интенсивный диалог между министерствами культуры, правительствами двух государств. В общем, нашли такой выход из положения, развязку. И я очень рад этому, потому что иначе действительно было бы печально не побывать здесь и не поучаствовать в этом ярком событии.
Эдуард Ханок – частый гость на «Славянском базаре». Говорит, что нынешний фестиваль как глоток свежего воздуха для артистов.
Ханок на «Славянском базаре – 2020»: если на 5 месяцев остановиться, то ничего не будет. Очень приятно, что конец пандемии начинается здесь
А девчонка всегда лишь смеялась она, говорила, что все ерунда. Специально для канала СТВ.
В Андрея Державина в 90-х были влюблены едва ли не все девушки. «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина» – что не песня, то хит. Потом лет 15 он был вне сольной карьеры. Но поклонники заставили выйти к зрителю снова в роли соло-исполнителя. Кстати, впервые в Витебске Державин был в самом начале 2000-х.
Андрей Державин, артист (Россия):
Я очень рад, что мы снова здесь. И я хочу пожелать фестивалю долголетия и творческих успехов, бодрости, креатива его основателям, сподвижникам и всем-всем, кто занимается этим. Это здорово, что есть «Славянский базар».
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Зажгут, но уже завтра, и самые юные артисты фестиваля – участники Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020». Это 17 мальчишек и девчонок из разных стран мира. Беларусь представляет Ангелина Ломако.
Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
А для меня мой оберег – моя семья. То есть сегодня приехала моя мама, бабушки, завтра тоже бабушки еще приедут. То есть для меня моя семья – это самый важный оберег. А песни я буду исполнять… Моя авторская песня «Вольная» на белорусском языке, а также вторая песня на фарерском языке «Зарождение». Такого еще не было на «Славянском базаре» – фарерский язык. И мы хотели удивить и исполнить то, что еще не исполняли на «Славянском базаре».
В эти минуты проходит жеребьевка и взрослого конкурса. Роман Волознев представит Беларусь. Кстати, выступят старшие конкурсанты дважды в воскресенье, 19 июля. И финал состоится – и это нововведение – в рамках концерта-закрытия фестиваля. Он же будет проходить под эгидой Дня Беларуси.
Ханок на «Славянском базаре – 2020»: если на 5 месяцев остановиться, то ничего не будет. Очень приятно, что конец пандемии начинается здесь
Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. И 17 июля «Славянский базар» проходит под эгидой Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эдуард Ханок – частый гость на «Славянском базаре». Говорит, что нынешний фестиваль как глоток свежего воздуха для артистов.
Эдуард Ханок, композитор, народный артист Беларуси:
Жизнь должна закипеть, понимаете, иначе она зачахнет просто. Если на пять месяцев остановиться, то ничего не будет. Поэтому очень приятно, что конец пандемии начинается здесь. Вот здесь ей пришел «ханок», так бы я пошутил.
У меня сегодня такой как бы юбилейный момент, потому что в этом году исполняется 50 лет выходу моей песни «Потолок ледяной, дверь скрипучая». И очень приятно, что я сегодня буду слушать ее в исполнении Эдуарда Хиля – но младшего.
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