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Следом за разрывом трансформатора возгорания не последовало: подробности ЧП на ТЭЦ-4 в Минске

06.09.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Полтора часа спустя на месте ЧП уже никаких следов взрыва. В первые же минуты сюда приехали пожарные расчеты МЧС. Однако следом за разрывом трансформатора возгорания, к счастью, не последовало.

Михаил Белый, директор «филиала Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»:
В результате повреждения трансформатора напряжения на открытом распредустройстве 110 киловольт, произошло отключение отходящих от станции линий. В результате нагрузка станции изменилась, снизилась на 40 мегаватт. Оперативным персоналом были проведены все необходимые мероприятия по выводу и отключению поврежденного оборудования.

Следом за разрывом трансформатора возгорания не последовало: подробности ЧП на ТЭЦ-4 в Минске

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