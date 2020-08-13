Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске
Новости Беларуси. Следственный комитет разыскивает координаторов массовых беспорядков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным следствия, это же просматривается и в распространенных в интернете кадрах – большинство стычек происходило не спонтанно. Действиями граждан руководили специально обученные лица: организовывали толпу и призывали к активным действиям.
Как правило, в мирной массовке закрадывались своеобразные пассионарии, которые разогревали людей, а зачастую – прячась за спинами стоявших – агрессивными методами провоцировали и вызывали бурный ответ. Таким образом провокаторы и подстрекатели из толпы, вызывая огонь на себя, подвергали опасности всех собравшихся.
К слову, сами инструкторы беспорядков оставались в стороне от столкновений, ведь по сути их главная цель была достигнута – развязать «красивое» сражение и обеспечить «нужную» картинку. На жестокость был дан зеркальный ответ силовиков. Там же, где тактика «первого удара» со стороны протестующих не применялась, а проходили спокойные пикеты, правоохранители были лояльны. Таким примером, а их много, стали вчерашние встречи сторонников правопорядка и жителей Боровлян.
– Девушки, вас никто гонять, задерживать, трогать не будет.
– Спасибо! Мы верим в вас.
– Я начальник боровлянского отдела милиции. Мне здесь с вами жить, понимаете? Я не хочу, чтобы здесь был ОМОН. Я хочу, чтобы мы с вами договорились, хорошо? Стойте, но, пожалуйста, скажите, чтобы не было провокаторов. Я пройду до конца, скажу. Всего хорошего вам.
Следственный комитет опубликовал нарезку видео, обозначив людей, так называемых модераторов жестких столкновений, личности которых устанавливаются. Кроме этого, правоохранители просят граждан не приходить в места массового скопления с детьми. Маленькие белорусы не должны быть инструментом, равно как и щитом во взрослых манипуляциях. Психологический прием – дети в кадре – как раз параграф из революционных методичек. К сожалению, в нынешней ситуации такое эмоциональное оружие активно идет в ход.
МВД Беларуси принимает меры по обеспечению безопасности в стране
Новости Беларуси. Министерством внутренних дел Беларуси в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. 12 августа на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог.
В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями.
За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.